F1, GP Gran Bretagna 2018: su che canale vederlo in tv? Il palinsesto e gli orari su Sky e TV8

Domenica 8 luglio si disputa il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone andrà in scena una gara sicuramente spettacolare e molto intensa in cui può succedere davvero di tutto: Lewis Hamilton scatterà in pole position grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma la Ferrari sono davvero molto vicine al padrone di casa, sul passo gara le due scuderie si equivalgono e le Rosse proveranno a espugnare il fortino delle Mercedes.

Sebastian Vettel vuole fare saltare il banco e battere il rivale sul suo tracciato preferito, il tedesco è in testa al Mondiale e può provare ad allungare ulteriormente facendo sognare il Cavallino Rampante. Attenzione anche a Kimi Raikkonen che dalla terza piazzola proverà ad aiutare il compagno di squadre, mentre Valtteri Bottas deve risalire dalla quarta posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

15.10 GP Gran Bretagna 2018 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Sintesi della gara su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00.













