F1, GP Germania 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Il Mondiale 2018 di Formula Uno sbarca a Hockenheim per il Gran Premio di Germania. Si corre in casa di Sebastian Vettel e della Mercedes, per una gara che, quindi, nessuno vuole perdere. Dopo lo spettacolo di Silverstone ci aspettiamo grande equilibrio su una pista nella quale dovrebbe tornare a dire la sua anche la Red Bull, con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti alla battaglia, divisi da appena 8 punti in classifica generale. Dopo un anno di stop si torna a correre in Germania e, nella giornata odierna, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere. Tre ore complessive che prenderanno il via alle ore 11.00, mentre al pomeriggio si tornerà in pista alle ore 15.00.

La copertura del Gran Premio di Germania, come sempre, sarà affidata a Sky Sport, tramite le dirette esclusive sui canali Sky SportF1 (che ormai è ufficialmente passato al canale 206) e Sky Sport1 (canale 201). Sarà possibile seguire le prime due sessioni di prove libere anche tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Di seguito vi proponiamo il programma completo della giornata del venerdì di Hockenheim, con tutti gli orari e come seguirlo in tv. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un istante dell’azione nelle prime tre ore di prove libere.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

Venerdì 20 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su Sky SportF1 e Sky Sport1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su Sky SportF1 e Sky Sport1

Repliche Prove libere 1: ore 13.00 su Sky SportF1 e SkySport1

Repliche Prove libere 2: ore 19.30, 21.45 e 00.00 su SkySportF1

alessandro.passanti@oasport.it

