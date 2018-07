F1, GP Germania 2018: Lewis Hamilton graziato, nessuna penalità per il britannico

Much Ado About Nothing: Lewis Hamilton, messo sotto investigazione al termine del GP di Germania, che ha vinto, se la cava con una lavata di capo nonostante una palese infrazione che poteva portare ad una penalizzazione. L’inglese, nel corso del 53° giro, aveva imboccato la corsia dei box per poi rientrare in pista attraversando la linea bianca e l’erba.

Poco dopo le 18.00 era giunta la convocazione della FIA in direzione gara per spiegare l’accaduto: i commissari hanno accettato la versione del britannico, che è riuscito a cavarsela con un richiamo. Nelle motivazioni della decisione, riportate da “La Gazzetta dello Sport” si legge che “l’infrazione c’è stata, ma il team ha spiegato l’errore con la confusione all’interno della squadra e il pilota ha ammesso l’errore, avvenuto durante regime di Safety Car. In nessun momento c’è mai stato alcun pericolo per qualsiasi altro concorrente“.

Insomma Lewis Hamilton riceve soltanto una tiratina d’orecchie per quanto accaduto, la sua giornata magica non è stata scalfita da quanto accaduto nel post gara.













FOTOCATTAGNI

robertosantangelo@oasport.it