F1, GP Germania 2018: Daniel Ricciardo partirà dall’ultimo posto in griglia. Sostituite alcune parti del motore sulla Red Bull

Daniel Ricciardo partirà dall’ultima posizione del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano, in vetta all’ordine dei tempi delle prove libere 1, è stato penalizzato per aver sostituito tre elementi della power unit sulla sua Red Bull, andando oltre i limiti imposti dal regolamento. Il team di Milton Keynes ha deciso dunque di “sacrificare” l’appuntamento di Hockenheim per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Budapest (Ungheria), sede del 12° round del campionato che si disputerà la prossima settimana, su un circuito adatto alla caratteristiche della RB14. Un rivale in meno dunque per Ferrari e Mercedes.













