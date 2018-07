Europei Under19 calcio: azzurrini a caccia dei tre punti contro i padroni di casa finlandesi

L’Europeo di calcio Under19 dell’Italia si apre con l’insidiosa partita d’esordio con la Finlandia, nazione ospitante di questa rassegna continentale. La prima partita, che si disputerà oggi alle ore 19 a Vaasa, può essere già un crocevia per il percorso azzurro nel torneo, perchè in un girone di quattro squadre in cui passano solo le prime due non si possono lasciare punti per strada contro delle squadre sulla carta inferiori.

Gli azzurrini si presentano in Finlandia dopo un buon percorso di qualificazione in cui, su sei partite, ne hanno vinte cinque e pareggiata una. Il girone dell’Italia comprende anche Portogallo e Norvegia, due avversari insidiosi ma non fuori dalla portata dei ragazzi guidati dal CT Paolo Nicolato. L’esordio con i padroni di casa presenta comunque delle insidie non indifferenti, infatti si giocherà sul sintetico contro degli avversari abituati a calcare questi campi e che sono in una condizione fisica ideale perchè sono nel vivo del loro campionato. Gli azzurrini potrebbero quindi pagare il recente periodo d’inattività rispetto a Finlandia e Norvegia, ma devono far valere la maggior qualità di gioco e di talento dei propri giocatori di punta come Brignola e Kean. Purtroppo Alessandro Bastoni e Alessandro Buongiorno salteranno l’Europeo a causa di problemi fisici dell’ultimo minuto, perciò Nicolato sarà costretto a schierare una difesa inedita.

La Finlandia si è qualificata di diritto come nazione ospitante e giocherà l’Europeo Under19 per la prima volta, mentre l’Italia è alla sesta partecipazione (con una vittoria nel 2003). Questa rassegna continentale assegnerà cinque pass per i Mondiali Under20 che si svolgeranno in Polonia nel 2019. Per staccare il biglietto per la Polonia bisognerà passare il girone oppure vincere lo spareggio tra le terze classificate dei due raggruppamenti.













Foto: FIGC – Italia Under19