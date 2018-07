Equitazione, FEI Nations Cup 2018: l’Italia in cerca di riscatto a Falsterbo, ultime chance per ambire alla finale

Ora o mai più. L’Italia va a caccia del riscatto a Falsterbo, in Svezia, in occasione della sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, che finora non ha arriso ai colori azzurri. Il team italiano è consapevole di dover rimontare dall’ultima posizione in cui si trova adesso, ma intanto ha già esaurito le tappe escluse dal suo programma e si appresta al rush finale per cercare di agganciare i piani alti della classifica.

L’assenza delle prime quattro squadre della graduatoria generale accorcerà di fatto le distanze tra i vari team impoegnati nella caccia alla finale di Barcellona, ma intanto l’Italia è ultima e non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la parziale delusione del settimo posto di Sopot, che fa il paio con la quinta piazza all’esordio a Samorin. La tappa di Falsterbo, che andrà in scena a partire da mercoledì 11 luglio ma vivrà il suo momento clou domenica 15 luglio alle ore 13.00, rappresenta un crocevia fondamentale per gli azzurri. Ed è per questo che il selezionatore Duccio Bartalucci ha deciso di affidarsi a tre quarti della squadra che ha trionfato in occasione del Piazza di Siena 2018.

In gara per il tricolore ci saranno Giulia Martinengo su Verdine Sz, Luca Marziani su Tokyo du Soleil e Bruno Chimirri su Tower Mouche, a cui si aggiungono Piergiorgio Bucci su Diesel Gp Du Bois Madame, reduce da un’ottima prestazione in occasione del Longines Global Champions Tour di Cascais, e Paolo Adamo Zuvadelli su Chaccieny. Un team compatto e ricco di talento, anche se mancheranno Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi ed Emanuele Gaudiano. Ma la qualità dei rappresentanti del Bel Paese è ormai conclamata in una specialità che da oltre un anno ormai vede l’Italia ai vertici mondiali.

Il Belgio, leader della classifica generale, sarà assente al pari di Svizzera, Francia e Germania, ragion per cui l’Italia avrà un’occasione ghiotta per puntare in alto. I principali avversari saranno la Svezia, che davanti al suo pubblico ha intenzione di ben figurare, e l’Olanda, detentrice della FEI Nations Cup. Ma anche l’Irlanda sembra disporre di talento in abbondanza per puntare in alto, mentre la Gran Bretagna e la Spagna sembrano leggermente più distanti dai migliori. Servirà una prestazione d’autore all’Italia per godersi nuovamente la ribalta anche in Coppa delle Nazioni e dar seguito al successo del Piazza di Siena, che ha riscritto la storia dell’equitazione nel Bel Paese.













Foto: Marco Proli / FISE