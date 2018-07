Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Italia a caccia di punti a Hickstead per sbloccare l’impasse. Azzurri senza De Luca e Zorzi

Italia a caccia di punti e di fiducia nella settima e penultima tappa della seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Gli azzurri finora non sono riusciti a brillare in una competizione che un anno fa li vide sfiorare la vittoria ed oggi non sembra rappresentare più una priorità per i rappresentanti del Bel Paese. L’avvio stentato, d’altra parte, ha praticamente precluso le chance di puntare alla qualificazione alla finale di Barcellona. E l’Italia concorre ormai soltanto per salvare l’onore, puntando su binomi da rafforzare e consolidare sui grandi palcoscenici internazionali o sui grandi “classici” poco impegnati in altre competizioni.

A Hickstead, nel Regno Unito, tra giovedì 26 e domenica 29 agosto gli azzurri faranno leva sulla compattezza di un gruppo composto da Piergiorgio Bucci su Diesel GP du Bois Madam, dall’appuntato scelto Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave, da Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, da Riccardo Pisani su Chaclot e da Paolo Adamo Zuvadelli su Chaccieny.

Non ci saranno, dunque, Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca, esclusi dal capo équipe e selezionatore Duccio Bartalucci, in quanto impegnati contemporaneamente nel Longines Global Champions Tour 2018. E proprio l’altro grande appuntamento in contemporanea ha ridotto il parterre dei partecipanti di rilievo ad una sfida che si preannuncia ugualmente entusiasmante e che vedrà il Belgio favorito per la vittoria insieme alla Germania e all’Irlanda, anche se la stessa Francia e i padroni di casa britannici potrebbero piazzare la zampata.

L’Italia, sulla carta, parte leggermente più defilata nei pronostici ma, dopo il beffardo quarto posto di Falsterbo, ha tutta l’intenzione di dimostrare di valere il podio e persino la vittoria, ragion per cui si appresta a vender cara la pelle per dare un senso ad un’annata che finora si è rivelata avara di soddisfazioni in Coppa delle Nazioni.













Foto: Marco Proli / FISE