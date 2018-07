Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018: orario d’inizio e programmazione tv. Come vederla in streaming

Novak Djokovic-Kevin Anderson sarà la Finale maschile di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio alle ore 15.00 (italiane). Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso rispetto alle previsioni: il serbo è tornato alla grande e ha sconfitto Rafael Nadal in semifinale, il sudafricano si è invece letteralmente superato eliminando Roger Federer ai quarti di finale e poi avendo la meglio su John Isner dopo sei ore di gioco. Lo slavo partirà con tutti i favori del pronostico e insegue il quarto sigillo sull’erba londinese mentre il suo avversario è al debutto in una finale dei Championships.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Djokovic-Anderson, Finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

15.00 Novak Djokovic vs Kevin Anderson

DJOKOVIC-ANDERSON: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com