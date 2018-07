Diritti tv Serie A 2018-2019, che canale è Dazn e come vederlo in tv e streaming? Il pacchetto di partite offerto, ci sarà Diletta Leotta

Tante novità sul fronte diritti televisivi del calcio nella stagione 2018-2019 di Serie A. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30).

Quello raggiunto oggi è il primo accordo di ritrasmissione dopo l’assegnazione dei diritti tv da parte della Lega di Serie A. Come riporta il comunicato dell’azienda lombarda, i clienti Premium Calcio potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN senza dover sottoscrivere altri abbonamenti e il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali.

A far parte di questa nuova iniziativa ci saranno due volti noti al grande pubblico. Diletta Leotta sarà, infatti, la conduttrice della Serie A su DAZN, a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale che sarà annunciata prossimamente. Mentre Paolo Maldini, la leggenda del Milan e della Nazionale italiana, avrà il ruolo di brand ambassador e sarà coinvolto come opinionista in alcuni big match di Serie A trasmessi dalla piattaforma nella prossima annata.

Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019

I dispositivi prefigurati sono racchiusi in quattro macro-categorie: smart-tv e dispositivi di streaming (Amazon Fire Tv Stick, Android Tv, Apple Tv, Sony Tv, Google Chromecast, LG Tv, Panasonic Tv, Samsung Tv), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, IPhone, IPad, smartphone e tablet Android), computer (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console per videogiochi (Xbox One, Playstation 4). In questo modo, gli abbonati Premium avranno a disposizione questo servizio in automatico e senza aggiungere un euro ai 9,90, meno dei 24 che si pagava precedentemente.

Si potranno dunque vedere 114 partite di Serie A (l’anticipo del sabato sera, la gara della domenica alle 12.30 e una alle 15), gli highlights di tutte le gare della A e tutte le 462 gare della Serie B. Inoltre vi potrebbe essere anche la trasmissione di campionati stranieri come la Ligue1, la Liga spagnola e la Bundesliga.

Inoltre vi potrebbe essere anche un accordo con Sky, in quanto la piattaforma satellitare, sul digitale e su fibra trasmetterà 7 incontri. Si può ipotizzare, infatti, che la tv a pagamento e Perform siano vicini ad una collaborazione per riempire i “buchi” lasciati liberi dalla vendita dell’ultimo triennio dei diritti televisivi. Staremo a vedere.













(foto Ciro Santangelo)