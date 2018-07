Daniel Ricciardo, GP Ungheria 2018: “Bottas è sempre molle come un gelato, oggi no”

Daniel Ricciardo è stato sicuramente uno dei protagonisti della gara del GP d’Ungheria che è riuscito a concludere in quarta posizione dopo una grande rimonta che è iniziata dalla 14esima posizione in griglia ed è culminata con il sorpasso ai danni di Valtteri Bottas all’ultimo giro.

Il pilota australiano della Red Bull ha ingaggiato una dura lotta con il finlandese qualche giro prima del sorpasso definitivo, in cui i due sono andati al contatto alla staccata di curva 1. Ricciardo in seguito ha analizzato così ai microfoni di Sky la condotta di gara di Bottas: “Finalmente è stato aggressivo, visto che è sempre un po’ morbido come un gelato. Finalmente ha preso un po’ di forza, anche se forse un po’ troppa ma sempre meglio di niente. Io gli ho lasciato un po’ di spazio ma lui mi ha colpito, fortunatamente nell’ultimo giro l’ho ripreso e ho guadagnato una posizione importante”. Inoltre ha fatto filtrare qualcosa sulla trattativa in corso con Red Bull per il rinnovo: “Non ho ancora firmato il contratto, non so ancora come andrà perché è una situazione complicata”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI