Daniel Ricciardo, GP Austria 2018: “Che sport strano, a 29 anni non lo ho capito. Rinnovo? Ho parlato col boss…”

Daniel Ricciardo non ha festeggiato al meglio il suo 29esimo compleanno. L’australiano si è infatti dovuto ritirare durante il GP di Austria a causa di problemi tecnici. Il pilota della Red Bull ha chiuso mestamente la nona tappa del Mondiale F1 assistendo da vicino al successo del compagno di squadra Max Verstappen. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato a Sky Sport al termine della gara: “Dopo 29 anni non ho ancora capito questo sport, è troppo strano. Venerdì non andavamo bene e oggi avevamo un buon passo, Hamilton è peggiorato, per la Ferrari una domenica strana, per Verstappen un bel casino con tutta la squadra“.

Sul rinnovo di contratto con la Red Bull, ormai dato per certo: "Ho parlato col grande boss oggi, lui mi piace e peccato che non sia lui a fare la squadra. Con lui è tutto così semplice".













