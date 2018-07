Cristiano Ronaldo alla Juventus, oggi il primo allenamento. Orario d’inizio e come seguirlo dal vivo

Oggi lunedì 30 luglio inizia ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un caldo inizio settimana di mezza estate, il fenomeno portoghese comincerà a scaldare i motori in vista della prima estate: ieri è atterrato a Torino, ha preso possesso della sua nuova casa e oggi sarà finalmente in campo per il primo allenamento con la casacca bianconera. C’è grande attesa per il debutto di CR7 che oggi pomeriggio sarà impegnato alla Continassa nella prima vera seduta insieme ai compagni rimasti in Italia tra cui Higuain e Dybala mentre il resto della squadra è impegnato nella tournée statunitense oppure si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza (parliamo dei finalisti dei Mondiali).

Cristiano Ronaldo scenderà in campo alle ore 15.00, orario d’inizio del riscaldamento che precede il vero e proprio allenamento, il primo con la Juventus. Il grande colpo del calcio mercato è attesissimo dai tifosi che lo hanno aspettato anche ieri all’aeroporto. Oggi si spera di ammirare le sue prime sgambate in Italia dal vero, qualche appassionato si recherà sicuramente alla Continassa ma vedremo se l’allenamento sarà a porte chiusa o se verrà dato modo di ammirare dal vivo la grande stella del calcio internazionale.

Di seguito la data, il programma e l’orario d’inizio del primo allenamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non sono previste diretta tv e streaming (probabilmente verranno diffuse immagini in serata).

LUNEDI’ 30 LUGLIO:

15.00 Primo allenamento Cristiano Ronaldo con la Juventus













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com