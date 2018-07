Ciclismo, Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta

In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un pronto recupero in vista della Vuelta di Spagna e soprattutto del Mondiale di Innsbruck, il grande obiettivo stagionale del siciliano che può fare la differenza su un percorso duro come quello austriaco. Il 33enne ha abbandonato la strada del busto e, dopo aver sentito il parere dello staff medico, ha optato per questo intervento di vertebro-plastica che dovrebbe accelerare il recupero.

L’operazione, come ha spiegato il dottor Emilio Magni, è relativamente semplice ma ci sono sempre dei rischi: verrà iniettato del materiale per saldare la frattura. L’obiettivo (e la speranza) è quello di tornare in sella nel giro di una settimana ma ovviamente resta da capire con quale intensità e soprattutto in quali condizioni fisiche. La Vuelta di Spagna scatterà il prossimo 25 agosto ed è un appuntamento importante in preparazione alla rassegna iridata (prevista il 30 settembre): uscire bene dalla corsa a tappe iberica è spesso determinante per laurearsi Campione del Mondo. Nibali lo sa e farà di tutto per esserci altrimenti dovrà puntare su un altro calendario (da decidere nelle prossime settimane eventualmente) per arrivare in buone condizioni a Innsbruck dove andrà a caccia dell’apoteosi che coronerebbe una carriera già leggendaria.













(foto Pier Colombo)