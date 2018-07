Ciclismo su pista: iniziano i lavori per un nuovo Velodromo in quel di Spresiano

La Federazione Ciclistica Italiana ha autorizzato l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo Velodromo di Spresiano. Se giungono brutte notizie da Montichiari, dunque, il ciclismo su pista italiano può almeno sorridere. Il tutto inizierà in estate e dovrebbe essere concluso per l’inverno 2020, giusto in tempo per riuscire a preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, le Olimpiadi di Tokyo. Velodromo ideale, secondo i regolamenti UCI: 6000 posti a sedere, tutto perfetto per organizzare manifestazioni importanti come Mondiali e Giochi Olimpici.

“Con estrema soddisfazione salutiamo la nascita del secondo impianto coperto dedicato al ciclismo. Un obiettivo raggiunto grazie alla determinazione della

Federazione e alla buona volontà di tutti i soggetti coinvolti. Mi auguro che presto il ciclismo italiano possa ospitare altri eventi internazionali, oltre a garantire un secondo velodromo per l’attività delle nostre Nazionali con uno standard logistico di eccellenza, già per le prossime Olimpiadi di Tokyo” le parole del presidente della FCI Renato Di Rocco.













