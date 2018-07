Ciclismo, Paolo Slongo: “Programmi invariati, Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali”

Una buona notizia, finalmente, per Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposo Vincenzo potrà tornare in bicicletta. Quindi faremo Vuelta e Mondiali, come era stato prefissato“.

Confermate, dunque, le anticipazioni di OA Sport di questa mattina. Certo, dopo uno stop forzato di 15 giorni la condizione del 33enne messinese non potrà essere ideale alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 25 agosto. Tuttavia già nelle intenzioni iniziali la corsa a tappe iberica avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per affinare la forma in vista della rassegna iridata. Un allenamento competitivo, in sostanza, per trovare la gamba buona in vista dell’appuntamento clou dell’intera stagione.

Già al Tour de France 2016, d’altronde, Nibali aveva adottato una tattica di questo genere. Dopo aver vinto il Giro d’Italia, corse la Grande Boucle fuori classifica, migliorando giorno dopo giorno ed arrivando alle Olimpiadi di Rio tirato a lucido (anche lì la sfortuna lo privò di un oro quasi in tasca a causa di una caduta).

Le parole di Slongo, in ogni caso, infondono rinnovata fiducia. L’infortunio non è serio e, smaltita la cocente amarezza grazie alle coccole della moglie Rachele e della piccola Emma Vittoria, siamo certi che il campionissimo preparerà con una grinta feroce i Mondiali e con una motivazione ancora maggiore per spazzare via il rimpianto di quanto accaduto in Francia. Perché dopo ogni tempesta spunta sempre l’arcobaleno.













Foto: Valerio Origo