Chris Froome, Tour de France 2018: “Attendo la sfida delle montagne. Rivalità con Thomas? Esagerato parlarne”

La prima settimana del Tour de France 2018 è andata in archivio. Non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale e tutti attendono le Alpi che, da domani, caratterizzeranno lo scenario della Grande Boucle. Il britannico Chris Froome è pronto a recitare un ruolo da primattore con il suo Team Sky.

Nella prima tappa ha pagato dazio per via di una caduta ma poi la cronometro a squadre ha rimesso le cose al loro posto. In vista del trittico alpino, Froome è pronto a sfoderare i suoi cavalli, volendo porre un mattoncino importante per la conquista del quinto sigillo al Tour e realizzare la “magica doppia” (Giro-Tour). Sky che può contare anche su un Geraint Thomas (2° in classifica generale) in grande spolvero che, sulle ascese in programma, potrebbe stupire.

“Noi del Team Sky abbiamo lavorato tanto per preparare questo Tour de France: la corsa francese è una grande opportunità per la squadra, perché possiamo giocare almeno su due tavoli. Siamo consapevoli del fatto che subiremo attacchi in quota: essere in due ci darà più forza e più possibilità di rispondere“, ha dichiarato il “keniano bianco” (fonte Ansa).

Analizzando la propria situazione di classifica (ottavo posto a 1’42” da Greg Van Avermaet), il britannico ha affermato: “Ieri in tanti siamo finiti a terra, per fortuna a me è andata bene, ad altri no. In classifica generale occupo la posizione che avevo previsto alla vigilia, ora aspetto la sfida sulle montagne. Rivalità con Thomas? Geraint è in gran forma, ha vinto il Delfinato, conosco il suo valore. Però, mi sembra esagerato parlare di scontro fra me e lui. Entrambi siamo delle risorse per il Team Sky“.













Foto: Valerio Origo