Canottaggio, Europei 2018: i convocati dell’Italia per Glasgow

Tutto pronto per gli Europei multidisciplinari di Glasgow: presente anche la rassegna continentale per quanto riguarda il canottaggio, che andrà in scena dal 2 al 5 agosto. La Direzione Tecnica italiana ha diramato la selezione azzurra per l’appuntamento che assegnerà le medaglie per il Vecchio Continente: una delegazione di 48 atleti (37 senior e 11 Pesi leggeri) tra uomini e donne.

Questi i convocati:

SENIOR: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Romano Battisti, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Paolo Perino, Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/AS Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Sara Bertolasi (SC Milano), Alessandra Patelli, Simone Martini (SC Padova), Filippo Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Eleonora Trivella (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Fabio Infimo (RYCC Savoia), Cesare Gabbia (SC Elpis), Alessandra Montesano (SC Eridanea), Giorgia Pelacchi (SC Lario).

PESI LEGGERI: Catello Amarante (Marina Militare), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Martino Goretti, Andrea Micheletti, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Paolo Di Girolamo, Stefano Oppo (Carabinieri), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Matteo Mulas (CL Terni).













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio