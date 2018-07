Calcio, Serie B: stesso destino di Bari e Cesena per l’Avellino. Anche gli irpini esclusi dal prossimo campionato

Non ce l’ha fatta l’Avellino a salvarsi. La squadra irpina dovrà rinunciare al prossimo campionato di Serie B, seguendo lo stesso destino di Bari e Cesena, esclusi definitivamente pochi giorni fa. Attorno ai campani circolava il mistero da qualche giorno. Dopo la decisione della Covisoc, il termine per presentare il ricorso e quindi le garanzie necessarie per iscriversi era lo scorso lunedì. L’Avellino, tra lo scetticismo generale, aveva assicurato con un comunicato di aver presentato entro i termini giusti la fidejussione necessaria per procedere all’iscrizione.

Ma evidentemente i dubbi erano fondati, perché oggi è arrivata l’ufficialità dell’esclusione dell’Avellino dalla prossima Serie B. La prima fidejussione, infatti, non era valida e le successive due presentate sono, ovviamente, arrivate fuori tempo massimo. A differenza di Bari e Cesena, però, che andranno incontro al fallimento, per gli irpini non è ancora finita perché c’è la possibilità di rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI presentando ricorso entro il 27 luglio.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter