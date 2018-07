Calcio: Serie A a rischio per il Parma. Chiesti quattro anni di squalifica per Calaiò e penalizzazione per il club

Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva.

Ebbene, la società parmense rischia una penalizzazione che potrebbe costare la promozione in Serie A. Nello specifico, la Procura Federale ha chiesto 4 anni di squalifica al calciatore e 50 mila euro di ammenda, due punti di penalizzazione per il Parma nel campionato 2017-2018 o, nel caso in cui il Tribunale decidesse di applicare la sanzione al prossimo campionato, sei punti.













