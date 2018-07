Calcio femminile, Europei Under19: Italia-Olanda 1-3, esordio amaro per le azzurrine a Biel

E’ iniziata quest’oggi in Svizzera l’avventura della Nazionale italiana di calcio femminile Under19 nella fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Enrico Sbardella, inserita nel gruppo B con Olanda, Danimarca e Germania, è stata sconfitta all’esordio, a Biel, dalle olandesi con il punteggio di 3-1.

Un ko pesante per quanto la partita ha evidenziato. Le ragazze di Sbardella hanno pagato dazio nel primo tempo subendo un passivo di 3 reti, frutto delle marcature di Lynn Wilms al 12′ ed al 17 (su calcio di rigore) e di Nance Van Der Meer al 30′. Nella ripresa, creando tante occasioni da rete su cui l’estremo difensore orange è stato miracoloso, Arianna Caruso della Juventus ha accorciato le distanze.

“Dispiace per il risultato così pesante, la partita l’avevamo preparata bene. Purtroppo siamo stati puniti da due episodi, un gol su calcio d’angolo e l’altro su rigore nel giro di pochi minuti che ci hanno piegato le gambe. In campo internazionale quando vai sotto di due gol dopo quindici minuti è difficile rimettersi in piedi; ci abbiamo provato e il secondo tempo è andato molto meglio. Pensavamo di iniziare questo cammino in maniera diversa, ma nulla è perduto. Dobbiamo crederci, abbiamo altre due gare e ci proviamo”, le parole del ct a fine gara (fonte Figc).

Le azzurre, dunque, per puntare alle semifinali dovranno cercare di battere nei prossimi incontri le danesi e le tedesche, tenendo conto che le teutoniche si sono imposte 1-0 contro le nordiche.

l Calendario del Gruppo B

Mercoledì 18 luglio

Germania-Danimarca 1-0

Olanda-ITALIA 3-1

Classifica: Germania e Olanda 3, Danimarca e Italia 0

Sabato 21 luglio

ITALIA-Danimarca (Yverdon – ore 15)

Germania-Olanda (Yverdon – ore 18.15)

Martedì 24 luglio

ITALIA-Germania (Yverdon – ore 18.15)

Danimarca-Olanda (Biel – ore 18.15)

Venerdì 27 luglio

Semifinali (Biel – ore 14 e ore 18.15)

Lunedì 30 luglio

Finale (Biel – ore 18.15)













Foto: Sabrina Filacchione