Calcio, Europei Under19 2018: Italia in semifinale. L’avversaria: data, programma, orario e tv

L’Italia Under19 maschile di calcio ha staccato il pass per i Mondiali Under20 del prossimo anno conquistando un posto nelle semifinali degli Europei di categoria dopo il pari odierno contro la Norvegia. Gli azzurrini hanno chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti ed ora affronteranno la seconda del Girone B, dove sono in corsa ancora Inghilterra, Ucraina e Francia, che scenderanno in campo domani, lunedì 23 luglio.

L’Italia tornerà in campo giovedì 26 luglio, mentre l’orario verrà definito in base alle esigenze televisive. La diretta tv è assicurata da RaiSport+HD, mentre in streaming sarà possibile seguire gli azzurrini attraverso Rai Play. OA Sport, come al solito, vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida.

Di seguito il programma della semifinale dell’Italia

Europei Under19 – Semifinali

Giovedì 26 luglio, orario da definire

Italia-seconda Girone B

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su Rai Play

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it