Calcio, Europei Under 19: CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in finale!

Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri quelle dei francesi. L’appuntamento con la giovane gloria è fissato per domenica alle ore 18:30, con avversario il Portogallo, che nell’altra semifinale ha facilmente disposto dell’Ucraina col punteggio di 5-0. Sarà un rematch del secondo incontro del girone A, vinto dagli azzurrini per 3-2.

L’Italia parte in modo più aggressivo, sfiorando il gol al quarto minuto perché Diouf va in difficoltà sul controllo di un pallone a terra su cross di Bellanova. Nei minuti successivi la Francia cerca di creare qualcosa senza particolari esiti; la prima vera occasione arriva verso il 9°, con Diaby che calcia a effetto verso sinistra, ma Plizzari è pronto. Poco dopo arriva un’altra conclusione di Sissoko, che termina sopra la traversa. Dopo alcune possibilità non sfruttate dall’Italia per andare da Kean, la Francia, al quarto d’ora, trova la traversa con un violento tiro di Sarr; immediatamente dopo, Gouiri tira a fil di palo. L’assalto francese continua fino a metà primo tempo, quando un’azione ben organizzata porta Maolida al tiro da sinistra: Plizzari è pronto. Dopo il cooling break, arriva improvviso il gol dell’Italia: a realizzarlo è Capone, che in piena area di rigore sfrutta un assist dalla destra di Bellanova per insaccare la rete del vantaggio. Sono passati 27 minuti. Poco dopo, la Francia si gioca subito il primo cambio: Niakité per Cozza. Passano pochi secondi e Kean batte tutta la difesa francese, protagonista di un grosso svarione che consente all’attaccante azzurro di involarsi verso la porta e battere Diouf per il 2-0 dopo trenta minuti. Colpiti nel loro momento migliore, i francesi riprovano a sfondare il muro italiano senza esito, mentre gli azzurri si fanno vedere un paio di volte in avanti. Al 40° arriva la prima ammonizione, a carico di Frattesi per fallo al limite dell’area su Guitane. Sulla punizione che ne segue, Cuisance centra la parte superiore della traversa. Passa pochissimo e Gouiri tenta di girare il pallone verso la porta in piena area: palla a lato di poco. L’Italia sfiora, in pieno recupero, il 3-0: un’altra follia difensiva della Francia consente a Kean di scappar via, Diouf esce a vuoto a 30 metri dalla porta, ma l’azzurro, allaragtosi a sinistra e con un difensore addosso, non riesce a ribadire il tiro all’interno della porta.

La Francia torna in campo operando il secondo cambio, inserendo Pintor al posto di Maolida. Al 49° Gouiri stacca di testa in mezzo all’area, ma la palla finisce nettamente fuori. Lo stesso giocatore, al 55°, s’incunea nella difesa azzurra e prova a tirare alla destra di Plizzari, ma la palla va a finire in fallo laterale. Al 57°, Zaniolo calcia al volo in piena area; il destro colpisce prima petto e poi braccio di Sarr, ma non è calcio di rigore perché il difensore francese aveva portato il braccio dietro la schiena al fine di evitare l’impatto. Viene ammonito anche Tripaldelli, poi Cuisance tira da 20 metri, da destra, senza trovare la porta; poco dopo i francesi vengono fermati dal fuorigioco, prima su un’azione in cui Plizzari stava comunque tenendo in pugno la situazione, poi su un gol che viene annullato (e la segnalazione è giusta) a Pintor. Se Nicolato spende al 65° il suo primo cambio (Melegoni per Capone), Dembele in panchina utilizza il terzo nello stesso minuto (Adli per Dembele). Mentre Plizzari difende per due volte con successo la porta azzurra, Nicolato inserisce anche Mallamo per Brignola. La Francia continua per diversi minuti a seguire lo stesso, improduttivo canovaccio offensivo; all’82°, l’Italia sfiora il 3-0 con Kean che da sinistra calcia sull’esterno della rete. L’azzurro ci riprova due minuti dopo dalla distanza, tirando altissimo. Un minuto dopo, l’autore del secondo gol viene sostituito da Pinamonti. Nella difesa del risultato, anche Melegoni subisce un’ammonizione, ma il tempo, nel frattempo, è sempre più a favore degli azzurri, che riescono con maggior frequenza a togliere la Francia dalla metà campo offensiva. Nulla di ciò che tentano i transalpini funziona (anzi, Melegoni avrebbe pure l’opportunità del 3-0), così l’Italia si avvia, attimo dopo attimo, verso il fischio finale che sentenzia l’approdo alla seconda finale Under 19 negli ultimi tre anni.

ITALIA (4-2-3-1): Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali; Brignola (dal 74′ Mallamo), Zaniolo, Capone (dal 65′ Melegoni); Kean (dall’85’ Pinamonti). All. Nicolato

FRANCIA (5-4-1): Diouf; Sissoko, M. Dembele (dal 65′ Adli), Kamara, Sarr, Cozza (dal 29′ Niakaté); Diaby, Cuisance, Guitane, Maolida (dal 46′ Pintor); Gouiri. All. B. Diomede

Reti: Capone 27′, Kean 30′

Ammoniti: ITALIA – Tripaldelli, Frattesi, Tonali, Melegoni; FRANCIA – Niakaté, Guitané













Foto: Pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio