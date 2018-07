Boxe, Valeria Imbrogno trionfa per DJ Fabo: che trionfo al Mondiale della Pace. Turchi, ritorno vincente. A Forte il WBC Mediterraneo

Tanta boxe in Italia nel corso di questo caldo weekend estivo e lo spettacolo non è mancato. La donna più attesa era Valeria Imbrogno che non ha deluso le aspettative e ha vinto il Mondiale WBC della Pace per i pesi mosca. La milanese ha sconfitto l’ungherese Judith Hachbold: un trionfo meritato per la 38enne che in molti conoscono perché era la compagna di DJ Fabo. La 38enne è salita sul ring proprio per il compianto compagno che lo scorso anno aveva deciso di intraprendere un percorso per l’eutanasia. Quello di Milano è stato l’ultimo match della carriera per la Imbrogno. Al Principe ritornava sul ring anche Fabio Turchi che ha sì vinto ai punti ma ha dovuto faticare oltremodo per battere l’italo-marocchino Yassine Haachi, un mancino che può avere un buon futuro.

All’Orange Futbol Club di Roma, invece, spazio al match tra Mauro Forte e il georgiano Levan Tsiklauri per la cintura vacante WBC del Mediterraneo (pesi piuma). Il pugile italiano ha disputato un incontro di assoluto spessore tecnico, ha ribattuto colpo su colpo al rivale e dalla settima ripresa ha totalmente dominato involandosi verso un meritato successo (triplo 97-93): l’obiettivo ora è quello di arrivare almeno a competere per la cintura dell’Unione Europea.