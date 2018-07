Boxe, Manny Pacquiao infinito: Campione del Mondo WBA a 39 anni, Matthysse finisce ko

Manny Pacquiao è tornato alla grande e ha conquistato il Mondiale WBA dei pesi welter: il filippino, alla bellezza di 39 anni suonati, ha sconfitto l’argentino Lucas Matthysse mandandolo al tappeto nel corso del settimo round e ha così portato a casa la sua dodicesima corona iridata, dimostrando che può ancora dire la sua anche perché il sudamericano era davvero moto temibile visto che non perdeva da nove anni. Il pugile asiatico ha conquistato la sua 60esima vittoria tra i professionisti e ha ampiamente riscattato la battuta d’arresto del 2017 contro l’australiano Jeff Horn.

Sul ring di Kuala Lumpur (Malesia), Pacquiao ha ribadito di non essere finito e ha espresso una buona boxe: ha controllato bene in apertura dell’incontro, al terzo e al quinto round ha costretto Matthysse ad appoggiare il ginocchio al tappeto, poi nella settima ripresa ha scaraventato a terra il rivale facendogli perdere il paradenti e demolendo così un atleta capace di vincere 36 match su 39 per ko.

Il protagonista del Match del Secolo contro Floyd Mayweather (da cui perse) aveva già indossato le cinture WBO dei pesi welter dal 2009 al 2017 (in tre riprese), quella WBC dei superwelter nel 2014-2015 ma anche quella dei leggeri nel 2008-2009 e dei mosca venti anni fa. Non si conosce ancora quale sarà il prossimo avversario di Pacquiao che ha però confermato la sua caratura e la capacità di competere in certi contesti. Queste le dichiarazioni che Manny ha rilasciato al termine dell’incontro: “Questo è: sono tornato alla boxe. Non sono ancora finito, sono ancora qui”. “Era solo una questione di tempo. Dovevo riprendermi, riposarmi e poi tornare. Ed è quello che ho fatto. Penso i miei pugni gli abbiano fatto male. Ogni volta che lo colpivo lui subiva. Penso che abbia anche avuto paura dei miei pugni“.













Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com