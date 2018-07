Beach volley, World Tour 2018. Rossi/Caminati: ok, la rimonta è giusta! Ostacolo cubano nei sedicesimi

Chi di rimonta perisce, di rimonta ferisce. Marco Caminati ed Enrico Rossi invertono le parti e, dopo aver ceduto di rimonta nella semifinale del girone del torneo 4 stelle di Espinho ai messicani Virgen/Ontiveros, piazzano la rimonta vincente (2-1) nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Mesa/Garcia e restano nel torneo.

Al limite del disastroso il primo set degli azzurri che vanno subito sotto nettamente e perdono 21-11. Nel secondo set grande equilibrio e vittoria sul filo di lana della coppia italiana con il punteggio di 21-18. Ritrovate entusiasmo e qualità di gioco, gli azzurri hanno vinto il tie-break 15-11, evitando così l’eliminazione al primo turno.

Nei sedicesimi di finale, per restare in tema latino, dopo messicani e spagnoli, Rossi/Caminati affronteranno oggi alle 11 la forte coppia cubana Nivaldo/Gonzalez: grandi doti fisiche, non una grande continuità di rendimento per loro.

In caso di successo, il duo italiano troverebbe negli ottavi di finale i lettoni Plavins/Tocs, tornati in buona condizione dopo un periodo di appannamento che ha fatto seguito a grandi risultati nella prima parte dell’anno tra cui la vittoria nel 4 Stelle di Aden Haag.

Semifinali gironi maschili: Pool A: Dalhausser/Lucena (Usa)-Mesa/García (Esp) 2-1 (29-31, 21-13, 21-19), Virgen/Ontiveros (Mex)-Rossi/Caminati (Ita) 2-1 (17-21, 21-18, 15-10). Pool B: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 2-0 (21-13, 21-15), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-14). Pool C: Alison/Andre (Bra)-Seidl/Dressler (Aut) 1-2 (11-21, 21-13, 15-17), O’Gorman/Saxton (Can)-Thole/Wickler (Ger) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14). Pool D: Smedins/Samoilovs (Lat)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 2-0 (21-15, 21-17), Gibb/Crabb (Usa)-Ricardo/Guto (Bra) 1-2 (21-19, 22-24, 12-15). Pool E: Doppler/Horst (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-18, 21-18), Semenov/Leshukov (Rus)-Capogrosso/Azaad (Arg) 2-1 (16-21, 21-19, 15-13). Pool F: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Walkenhorst/Winter (Ger) 0-2 (18-21, 26-28), , Pedlow/Schachter (Can)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15). Pool G: Hyden/Brunner (Usa)-Evans/Kolinske (Usa) 2-1 (16-21, 23-21, 15-10), Plavins/Tocs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-18, 21-19). Pool H: Roberto/Fabricio (Por)-Kolaric/Basta (Srb) 0-2 (16-21, 18-21),, Mol/Sørum (Nor)-Yarzutkin/Sivolap (Rus) 2-1 (19-21, 21-18, 18-16.

Finali Primo posto gironi maschili: Dalhausser/Lucena (Usa)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-0 (24-22, 21-15), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-1 (19-21, 23-21, 15-13), Seidl/Dressler (Aut)-O’Gorman/Saxton (Can) 0-2 (15-21, 22-24), Smedins/Samoilovs (Lat)-Ricardo/Guto (Bra) 2-1 (21-15, 15-21, 17-15), Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus) 2-1 (23-21, 15-21, 15-8), Walkenhorst/Winter (Ger)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 0-2 (18-21, 19-21), Hyden/Brunner (Usa)-Plavins/Tocs (Lat) 0-2 (19-21, 15-21), Kolaric/Basta (Srb)-Mol/Sørum (Nor) 0-2 (14-21, 13-21).

Finali terzo posto gironi maschili: Mesa/García (Esp)-Rossi/Caminati (Ita) 1-2 (21–11, 18-21, 11-15), Takahashi/Gottsu (Jpn)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 (11-21, 17-21), Alison/Andre (Bra)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (19-21, 12-21), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Gibb/Crabb (Usa) 0-2 (18-21, 14-21), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Capogrosso/Azaad (Arg) 2-0 (21-18, 21-13), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Pedlow/Schachter (Can) 2-1 (21-14, 19-21, 15-10), Evans/Kolinske (Usa)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21/15, 21-19), Roberto/Fabricio (Por)-Yarzutkin/Sivolap (Rus) 2-0 (22-20, 28-26).

Sedicesimi di finale maschili: Virgen/Ontiveros (Mex)-Gibb/Crabb (Usa), Roberto/Fabricio (Por)-Hyden/Brunner (Usa), Ricardo/Guto (Bra)-Evans/Kolinske (Usa), Semenov/Leshukov (Rus)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra), Seidl/Dressler (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Rossi/Caminati (Ita), Walkenhorst/Winter (Ger)-Grimalt/Grimalt (Chi), Kolaric/Basta (Srb)-Thole/Wickler (Ger).

Sedicesimi di finale femminili: Murakami/Ishii (Jpn)-Hochevar/Claes (Usa) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15), Hughes/Summer (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-15, 21-12), Barbara/Fernanda (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-1 (18-21, 25-23, 15-7), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (16-21, 15-21), Coelho/Paquete (Por)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (15-21, 16-21), Wang/Xia (Chn)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (14-21, 21-15, 15-13), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-0 (21-19, 21-10), Gallay/Pereyra (Arg)-Behrens/Ittlinger (Ger) 1-2 (18-21, 21-14, 11-15).

Ottavi di finale femminili: Hochevar/Claes (Usa)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 (21-18, 21-16), Hughes/Summer (Usa)-Behlen/Schneider (Ger) 2-0 (21-19, 21-12), Clancy/Artacho del Solar (Aus)-Barbara/Fernanda (Bra) 2-1 (18-21, 21-17, 15-12), Bansley/Wilkerson (Can)-Liliana/Elsa (Esp) 2-0 (21-19, 21-10), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 2-1 (21-15, 19-21, 15-13), Walsh Jennings/Branagh (Usa)-Wang/Xia (Chn) 0-2 (20-22, 17-21), Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 1-2 (21-19, 17-21, 10-15), Kravecnoka/Graudina (Lat)-Behrens/Ittlinger (Ger) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15).

Quarti di finale femminili: Hochevar/Claes (Usa)-Hughes/Summer (Usa) 0-2 (19-21, 12-21), Clancy/Artacho del Solar (Aus)-Bansley/Wilkerson (Can) 2-1 (21-12, 11-21, 15-9), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Wang/Xia (Chn) 2-1 (21-13, 16-21, 15-8), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (22-20, 21-13).

Semifinali femminili: Hughes/Summer (Usa)-Clancy/Artacho del Solar (Aus), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol).