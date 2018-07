Beach volley, Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti: “Una vera impresa, una bellissima emozione”

Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti hanno rilasciato un’intervista a “Tuttosport” nella quale hanno rivelato tutte le emozioni seguenti la vittoria nel torneo World Tour di Agadir. A cedere il passo alla ritrovata coppia azzurra, le ceche Bonnerova/Nakladalova, superate in rimonta in una finalissima equilibrata.

Menegatti ha dichiarato al quotidiano sportivo torinese: “C’è tanta soddisfazione per aver chiuso al primo posto, dopo cosi tanto tempo che non disputavamo un torneo insieme. Una vera impresa. Siamo molto orgogliose di quello che abbiamo messo in campo, non solo a livello tecnico, ma anche come cuore e carattere“.

Le fa eco Orsi Toth: “Siamo felicissime non ci aspettavamo di iniziare in questa maniera il nostro nuovo cammino. Nel corso del torneo siamo state brave a migliorare i nostri automatismi di gioco, crescendo partita dopo partita. In finale eravamo un po’ stanche e nel primo set così siamo andate in difficoltà, però abbiamo avuto la forza di crederci sempre, riuscendo a ribaltare la situazione“.

Le Olimpiadi sono il sogno nel cassetto, anche se è prematuro parlarne: “Preferisco andare avanti un passo alla volta. Ci sono tante avversarie, il percorso è lungo e complicata Ci proviamo”. Domani intanto scatta il torneo a Vienna: “E’ un torneo 5 stelle, molto più impegnativo. Noi ci arriviamo on una wild card ma avendo pochi punti troveremo subito la la o 2a coppia del ranking. Sarà un bel test per le nostre ambizioni“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it