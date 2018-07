Basket, Qualificazioni Mondiali 2019, Olanda-Italia 81-66. Azzurri mai in vantaggio contro gli Orange

L’Italbasket chiude con una pesante sconfitta il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Groningen finisce 81-66 per la nazionale dei Paesi Bassi, già qualificata alla seconda fase in virtù degli scontri diretti. Gli azzurri, privi di Amedeo Della Valle e Daniel Hackett, partono con due punti in meno rispetto alla prima del prossimo girone (Lituania) che comincerà a partire da settembre.

Parte sin dall’inizio in svantaggio l’Italia, costretta ad inseguire gli Orange nei primi minuti del match. I due canestri di Schaftenaar vengono rimontati, ma passati tre minuti l’Olanda piazza il primo parziale sul risultato provvisorio di 12-4 a favore dei padroni di casa. A 5:57 il primo timeout chiesto da Meo Sacchetti (15-7) per cercare uno scossone che non arriva. Il ct della nazionale italiana al sesto minuto pesca la carta del debuttante Mannion, con il 17enne che si presenta subito con un canestro a fil di sirena dei 24 secondi pestando la linea del tiro da tre (18-11). Negli ultimi tre giri d’orologio effettivi gli avversari realizzano soltanto un tiro libero, ma gli azzurri in campo con le seconde linee non ne approfittano totalmente. Il primo periodo termina sul 19-15 a favore della nazionale dei Paesi Bassi.

Nel secondo quarto i Lions realizzano solo dalla lunetta, ma è sufficiente per mantenere il risultato tra i sette e i nove punti di distacco, approfittando anche del momento falloso dell’Italia (15 tiri liberi concessi soltanto nei primi due periodi). Le triple di Luca Vitali e Burns sono gli unici sussulti degli azzurri nella prima metà del periodo (28-21). A 3:54 gli Orange tornano a segnare sul campo con Leon Williams che dà il via ad un altro momento nero per il tricolore, sotto di 12 punti per mano della schiacciata di Worty De Jong. Inevitabile il secondo timeout di Meo Sacchetti (34-22). Stavolta la breve pausa pare funzionale: Mannion e Filloy insieme ad Abass impeccabile dalla lunetta riportano a meno 4 la nazionale italiana a meno di minuto dal termine dell’intervallo. Ma Charlon Kloof (già in doppia cifra dopo 20 minuti) rimette sui binari la squadra di casa e chiudendo il primo tempo sul 38-30 (parziale di 19-15 identico al quarto precedente), con l’Olanda di nuovo avanti di otto lunghezze.

Dopo la pausa lunga Arvin Slagter apre le segnature, l’Italbasket viene trascinata dai tiri liberi di Abass nei primi due minuti della terza frazione (5/6). Tanti contatti da una parte e dall’altra del campo mandano in bonus tutte e due le squadre. Lo stesso numero 23 azzurro, scatenatissimo, continua a trainare assieme a Burns la propria nazionale riportandola sotto di quattro punti a 5:46 (44-40). Gioco frammentato per gran parte dell’ultima metà del quarto, dove ancora una volta coach Sacchetti concede spazio alla panchina. Gli azzurri non incidono oltre l’arco dei 6,75m e il solito Kloof nelle file olandesi aumenta il gap per l’ennesima volta con canestro e libero aggiuntivo, fino al punteggio provvisorio di 58-49 dopo la fine del terzo periodo.

Servirebbe la svolta negli ultimi dieci minuti, e invece la situazione non varia. Dopo il canestro di Luca Vitali, Shane Hammink manda gli Orange in doppia cifra di vantaggio a 8:27 dalla fine (61-51). Dopo una marea di tentativi invano dalla lunga distanza, Brian Sacchetti torna a muovere la retina, ma intanto sull’altro fronte è un’emorragia continua in difesa (67-54, che diventa 67-57 con la serie perfetta dalla lunetta di Michele Vitali). La faccia sconsolata di Chris Burns (10 punti) dopo l’uscita di scena per cinque falli è l’emblema di una nazionale spompata, che se ne va dal parquet di Groningen priva di carattere e soprattutto senza quei due punti in più che avrebbero fatto comodo al via della seconda fase delle Qualificazioni. I Lions intanto gestiscono il distacco, fino al conclusivo 81-66. Migliore degli italiani Awudu Abass (18 punti in 25 minuti), uno dei pochissimi giocatori con personalità nelle file italiane; nella nazionale dei Paesi Bassi Hammink (16 punti) e Kloof (21) guidano la propria compagine al successo.

Ora bisogna resettare la brutta settimana estiva per cercare di iniziare al meglio il nuovo girone nel mese di settembre. Si affronteranno al secondo turno Lituania, Polonia e Ungheria, con i primi davanti a tutti grazie alle sei vittorie ottenute nella prima fase. A staccare il pass in Cina le prime tre classificate.

TABELLINO

Olanda – Italia 81-66

Olanda: Hammink 16, Kloof 21, Slagter 4, Van der Maars 7, Wessells, Brandwijk ne, De Jong 12, Franke 9, Kok, Oudendag 2, Schaftenaar 8, Williams 2. All. T. Van Helfteren.

Italia: Abass 18, Aradori, Filloy 3, B. Sacchetti 9, L. Vitali 7, Biligha 2, Burns 10, Mannion 9, Polonara, Tessitori 2, Tonut, M. Vitali 6. All. R. Sacchetti













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sito ufficiale FIBA