Basket, è Petrucci a parlare: “Le porte della Nazionale per Danilo Gallinari sono sempre aperte”

Sembra essere arrivata ad un punto di svolta la polemica che si era creata nei giorni scorsi tra Danilo Gallinari e la nazionale italiana di basket. Dalle parole del ct azzurro Meo Sacchetti “Chi ha un solo dubbio se ne stia a casa, senza rimpianti”, alla risposta via social con una lettera diretta alla Federazione da parte dell’ala dei Clippers “Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia azzurra”.

Ora ad intervenire è il presidente della FIP, Gianni Petrucci, come leggiamo sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Le porte della Nazionale per Danilo sono sempre aperte”. Un segnale di apertura verso la stella NBA, magari già verso le prossime dure partite che aspettano la nazionale azzurra, a settembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali. “Danilo ha sempre risposto alle convocazioni quindi sarò solo felice se tornerà in azzurro. Sono certo che il rapporto con Sacchetti si potrà chiarire”.













Foto: Daniela Parra Saiani / Shutterstock.com