Basket, Calendario Qualificazioni 2019: tutte le partite dell’Italia. Programma, date e orari

L’Italia prosegue il proprio percorso di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket e, dopo aver chiuso la prima fase con 4 vittorie e 2 sconfitte (contro Croazia e Olanda negli ultimi giorni), gli azzurri riprenderanno la propria avventura nella seconda fase: sei partite in tre finestre tra settembre, novembre e febbraio contro Polonia, Lituania e Ungheria.

Sei scontri impegnativi per i ragazzi del CT Meo Sacchetti che però hanno tutte le carte in regola per chiudere nelle prime tre posizioni del nuovo raggruppamento che si è formato (le varie squadre affrontano le formazioni che non hanno già incrociato nella prima fase): Lituania 12, Italia 10, Croazia 9, Olanda 9, Polonia 9, Ungheria 9. L’obiettivo è ovviamente quello di staccare il pass per la Cina.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato con tutte le date delle partite dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Gli orari devono ancora essere comunicati. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 14 SETTEMBRE:

Italia vs Polonia

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE:

Ungheria vs Italia

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

Italia vs Lituania

DOMENICA 2 DICEMBRE:

Polonia vs Italia

VENERDI’ 22 FEBBRAIO:

Italia vs Ungheria

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO:

Lituania vs Italia













(foto FIBA)