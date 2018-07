Badminton, Mondiali Nanchino 2018: i risultati della seconda giornata. Due ritiri eccellenti nel tabellone maschile, bene Carolina Marin

Si apre subito con due notizie bomba la seconda giornata dei Mondiali di badminton in corso a Nanchino, in Cina: nel tabellone maschile si registrano due ritiri eccellenti, quelli del malese Lee Chong Wei, numero due, e del sudoreano Son Wan Ho, numero quattro. Tra le donne ottimo avvio della spagnola Carolina Marin, mentre nel doppio femminile vanno fuori per l’Italia Silvia Garino e Lisa Iversen.

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata di sfide:

SINGOLARE UOMINI 04:00 Finale Penty T. (Eng) 0 18 6 Abian Vicen P. (Esp) 2 21 21 05:00 Finale Nguyen N. (Irl) 0 15 16 Srikanth K. (Ind) 2 21 21 06:30 Vittoria

per Ritiro Saensomboonsuk T. (Tha) (rit,) – Antonsen A. (Den) – 06:50 Finale Nguyen T. M. (Vie) 2 21 21 Moreels M. (Bel) 0 10 5 07:10 Finale Pochtarov A. (Ukr) 0 13 12 Momota K. (Jpn) 2 21 21 07:20 Finale Wraber L. (Aut) 2 21 13 21 Lale E. (Tur) 1 15 21 17 07:30 Finale Avihingsanon S. (Tha) 0 19 14 Ginting A. S. (Ina) 2 21 21 07:45 Finale Ho-Shue J. A. (Can) 1 21 15 12 Wang T. W. (Tpe) 2 15 21 21 09:15 Finale Liew D. (Mys) 2 21 21 Christie J. (Ina) 0 12 16 09:20 Finale Koljonen K. (Fin) 0 16 14 Sugiarto T. (Ina) 2 21 21 10:10 Finale Zilberman M. (Isr) 2 12 21 21 Karunaratne N. (Sri) 1 21 17 10 10:55 Finale Tsuneyama K. (Jpn) 2 21 21 Krausz G. (Hun) 0 4 5 11:00 Vittoria

per Ritiro Penalver L. E. (Esp) – Sakai K. (Jpn) (rit.) – 12:20 Vittoria

per Ritiro Leverdez B. (Fra) – Lee Ch. W. (Mys) (rit.) – 12:20 Vittoria

per Ritiro Praneeth B. S. (Ind) – Son W. H. (Kor) (rit.) – 13:00 Finale Schaefer K. (Ger) 1 13 21 7 Vittinghus H.-K. (Den) 2 21 17 21

SINGOLARE DONNE 04:00 Finale Zhang B. (Usa) 2 13 21 21 Birch C. (Eng) 1 21 18 15 04:45 Finale Intanon R. (Tha) 2 16 22 21 Blichfeldt M. (Den) 1 21 20 10 05:50 Finale Sato S. (Jpn) 2 21 21 Cheah S. (Mys) 0 15 11 06:35 Finale Li M. (Can) 1 23 12 21 Nguyen T. L. (Vie) 2 21 21 23 08:30 Finale Nehwal S. (Ind) 2 21 21 Demirbag A. (Tur) 0 17 8 09:00 Finale Marin C. (Esp) 2 21 21 Ongbamrungphan B. (Tha) 0 9 8 09:30 Finale He B. (Chn) 2 21 21 Yip P. Y. (Hkg) 0 11 17 12:20 Finale Tai T. Y. (Tpe) 2 21 21 Chen H. (Aus) 0 10 16

DOPPIO UOMINI 04:00 Finale He J./Tan Q. 2 21 21 Do T. D./Pham N. 0 10 14 04:50 Finale Or Chin C./Tang Chun M. 2 22 18 21 Kona T./Sharma S. 1 20 21 17 05:10 Finale Chung E./Kim D. 0 15 18 Chia A./Soh W. Y. 2 21 21 05:45 Finale Jansen J. R./Zurwonne J. 2 21 21 Abramov K./Zinchenko A. 0 15 17 06:00 Finale Ong Y. S./Teo Ee Y. 2 21 21 M.R. Arjun/Shlok R. 0 14 15 10:15 Finale Dunn A./Hall A. 2 12 21 21 Lu C. Y./Yang P. H. 1 21 17 19 11:20 Finale Abdelhakim A./Salah A. 0 7 15 Hoki T./Kobayashi Y. 2 21 21 11:30 Finale Rankireddy S./Shetty C. 2 21 12 21 Ellis M./Langridge C. 1 19 21 19

DOPPIO DONNE 04:50 Vittoria

per Ritiro Bouksani H./Mazri L. – Laisuan R./Mingchua S. (rit.) – 07:45 Finale Ng Tsz Y./Yeung Nga T. L. 0 26 11 Goliszewski J./Kaepplein L. 2 28 21 08:20 Finale Jakkampudi M./Ram P. 1 15 21 18 Jille D./Van der Aar I. 2 21 19 21 08:20 Finale Lin X. M./Wu Fang C. 2 21 21 Garino S./Iversen L. 0 10 10 08:45 Finale Jaques L./Vandenhoucke F. 2 21 21 Kaminski L./Pohl H. 0 11 14 10:45 Finale Piek S./Seinen Ch. 2 23 21 Imanuela A./Ramadhanti S. 0 21 18 11:30 Finale Ponnappa A./Nelakurihi S. R. 2 19 21 21 Chiang K. H./Hung S. H. 1 21 10 17 13:00 Finale Garg K./Hazarika N. B. 0 19 11 Chang C. H./Yang Ch. 2 21 21

DOPPIO MISTO 04:00 Finale Faizal H./Widjaja G. E. 2 21 21 Chopra P. J./Nelakurihi S. R. 0 16 4 04:00 Finale Zheng S./Huang Y. 2 21 21 Dremin E./Dimova E. 0 13 10 05:40 Finale Kobayashi Y./Matsutomo M. 1 21 16 14 Ellis M./Smith L. 2 13 21 21 06:10 Finale Goh S. H./Lai S. J. 2 21 21 Arends J./Piek S. 0 13 17 06:35 Finale Kapoor R./Garg K. 0 12 12 Adcock C./Adcock G. 2 21 21 06:50 Finale Lamsfuss M./Herttrich I. 1 21 17 18 Rankireddy S./Ponnappa A. 2 10 21 21 07:35 Finale Ronald R./Saufika A. 1 9 21 15 Wang Y./Huang D. 2 21 15 21 08:40 Finale Wang Ch./Lee Chia H. 2 21 21 Magee S./Magee C. 0 11 15 09:20 Finale Puavaranukroh D./Taerattanachai S. 2 21 21 Tan Kian M./Lai P. J. 0 12 15 09:40 Finale Sharma S./Parikh A. 0 18 11 Chan P. S./Goh L. Y. 2 21 21 10:00 Finale Zhang N./Li Y. 2 21 25 Kaesbauer P./Konon O. 0 10 23 10:05 Finale Do T. D./Pham Nhu T. 0 8 6 Jordan P./Oktaviani M. D. 2 21 21 10:50 Finale

(Ritiro) Christiansen M./Pedersen C. 0 20 Lee Ch./Chau H. W. (rit.) 0 11 11:20 Finale Lee Y./Hsu Y. C. 1 21 19 10 He J./Du Y. 2 19 21 21 11:30 Finale Gicquel T./Delrue D. 0 11 15 Tang Chun M./Tse Y. S. 2 21 21 11:50 Finale Seidel M./Efler L. 0 10 9 Watanabe Y./Higashino A. 2 21 21













