Atletica, Natalia Duco positiva all’ormone della crescita. Possibile squalifica di quattro anni per la pesista cilena

La pesista cilena Natalia Duco è stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormone della crescita GHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali la Duco ha difeso con successo il titolo stabilendo il primato della rassegna di 18.15 m.

Hoy fui notificada por el CNCD por una suspensión provisional. Estoy asesorándome y averiguando los pasos a seguir. Como siempre he actuado a lo largo de mi carrera, aclararé esta situación de manera transparente. Gracias a todos por sus mensajes y preocupación. ♥ — Natalia Duco (@NataliaDucoSole) July 12, 2018

Natalia Duco, 29 anni, ha commentato la vicenda su Twitter, chiarendo che al momento si tratta di una sospensione e assicurando che “sto valutando le azioni che seguiranno. Come ho fatto sempre nella mia carriera, chiarirò la situazione in modo trasparente“, le parole dell’atleta.

Come riportato dal quotidiano Latin American Herald Tribune, la Federazione cilena ha fatto sapere che ovviamente prende le distanze da questo tipo di comportamento, ma che l’atleta ha tutto il diritto di difendersi e chiarire la propria situazione. Duco, campionessa del Mondo a livello junior nel 2008 e finalista a Londra 2012 (con record personale di 18.80m) e Rio 2016, potrebbe non solo vedersi privata della medaglia d’oro conquistata ai Giochi Sudamericani, ma soprattutto andare incontro ad una squalifica di quattro anni.













