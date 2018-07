Atletica, Mondiali U20 2018: Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata

A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di atletica leggera. Giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla Finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie.

Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 metri con il terzo posto nella sua batteria (2:07.31) e ritroverà anche Federica Cortesi, dentro con i tempi di ripescaggio (2:09.27). Gioiscono anche Lorenzo Paissan che accede alle semifinali dei 100 metri con il tempo di 10.57 ed Elisabetta Vandi che vola in semifinale sui 400 metri con il personale di 53.51 (out invece Camilla Pitzalis, 54.59). Si devono arrendere Ludovica Cavalli e Linda Palumbo sui 2000 metri (rispettivamente 10:24.41 e 10:44.68). Il pesista Alessandro Pace non va oltre il 24esimo posto in qualifica (16.95), Pietro Arese finisce 11esimo nella sua batteria dei 1500 metri (3:55.92), Denis Rigamonti esce mestamente limitandosi a 6.72 di lungo, Roberta Gherca e Rebecca De Martin escono di scena a 3.95 nelle qualifiche dell’asta.

Assegnate le prime medaglie. Nel peso vince il sudafricano Kyle Blignaut (22.07) che batte lo statunitense Adrian Piperi (22.06) e il greco Odysseas Mouzenidis (21.07). Sui 5000 metri femminili trionfo della keniana Beatrice Chebet (15:30.77) che in volata batte l’etiope Ejgayehu Taye (15:30.87). Mentre sui 10000 metri maschili assolo del keniano Rhone Kipruto (27:21.08) che non ha problemi a regolare l’ugandese Jacob Kiplimo (27:40.36).