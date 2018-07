Atletica, Mondiali U20 2018: Edoardo Scotti super 45.84 e finale, Elisabetta Vandi settima, Gatto in finale. Assegnati 7 titoli

A Tampere (Finlandia) proseguono i Mondiali U20 2018 di atletica leggera. Strepitosa prestazione di Edoardo Scotti nelle semifinali dei 400 metri: superlativo 45.84, record italiano juniores (migliorato il 45.92 di Vladimir Aceti siglato l’anno scorso), quarto azzurro in stagione a scendere sotto i 46” dopo Davide Re, Daniele Corsa e Matteo Galvan e domani andrà a caccia delle medaglie.

Elisabetta Vandi chiude al settimo posto la finale dei 400 metri dopo il record italiano di categoria corso ieri in semifinale. Oggi la marchigiana ha firmato un buon 53.40 (a sedici centesimi dal primato). A vincere è stata l’indiana Hima Das (51.46) davanti alla rumena Andrea Miklos (52.07) e alla statunitense Taylor Manson (52.28).

Margherita Zuecco e Lorenzo Patta si sono purtroppo dovuti fermare nelle semifinali dei 100 metri e 200 metri rispettivamente con 11.88 e 21.18. Arriva la finale per Giovanni Gatto (3000 metri siepi, buon 9:03.21 visto che è incappato in un tamponamento di massa contro una barriera), in semifinale invece il solido Alessandro Sibilio sui 400 metri ostacoli (51.59, secondo posto in batteria). Cecilia Desideri (57.18) e Lucilla Celeghini (53.54) eliminate nelle qualificazioni del martello. Di seguito tutti i titoli assegnati.

100 METRI (femminile) – Oro alla giamaicana Briana Williams (11.16) davanti alla statunitense Twanisha Terry (11.19) e alla britannica Kristal Awuah (11.37).

110 METRI OSTACOLI – Doppietta giamaicana firmata da Damion Thomas (13.16) e Orlando Bennett (13.33), terzo il giapponese Shunsuke Izumiya (13.38).

800 METRI (femminile) – Tutto facile per l’etiope Diribe Welteji che si impone con il record dei campionati (1:59.74) precedendo l’australiana Carley Thomas (2:01.13) e la svizzera Delia Sclabas (2:01.29).

1500 METRI (maschile) – Il keniano George Manangoi deve sudare per battere il norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:41.71 contro 3:41.89), terzo il keniano Justus Soget (3:42.14).

LANCIO DEL DISCO (femminile) – Si impone la moldava Alexandra Emilianov (57.89) nei confronti della finlandese Helena Leveelahti (56.80) e della cubana Silinda Morales (55.37).

SALTO CON L’ASTA (femminile) – Sigillo della ceca Amalie Svabikova (4.51) che batte la svedese Lisa Gunnarsson (4.35) e la francese Alice Moindrot (4.35).













(foto FIDAL/Colombo)