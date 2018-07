Atletica, Libania Grenot vince a Guadalajara in 51.84. Stanchezza per Davide Re, record italiano lontano

Libania Grenot si sta confermando in grandissima forma e la sua marcia verso gli Europei di Berlino sta proseguendo nel miglior modo possibile. La Panterita, che nella capitale tedesca dovrà difendere il doppio scettro continentale sui 400 metri, oggi era impegnata nel meeting di Guadalajara dove si è imposta in 51.84, suo quarto tempo stagionale (il migliore resta il 51.32 dei Giochi del Mediterraneo, chiusi al secondo posto settimana scorsa). L’italo-cubana non ha avuto particolari problemi e ha vinto con autorevolezza davanti alla portoghese Catia Azevedo (52.18).

Sul giro di pista in terra spagnola era molto atteso anche Davide Re, capace invece di trionfare alla rassegna del Mare Nostrum con tanto di personale: oggi il ligure ha pagato un po’ lo sforzo sul rettilineo finale e ha chiuso in 45.66 alle spalle del kuwaitiano Yousef Karam (45.63), un tempo relativamente alto per il 25enne che sta inseguendo il record italiano.