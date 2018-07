Atletica, Europei 2018: gli 89 convocati dell’Italia. Filippo Tortu la stella, presenti Tamberi e Vallortigara

Saranno 89 gli italiani che parteciperanno agli Europei di atletica, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. Il Direttore Tecnico delle Squadre nazionali assolute Elio Locatelli ha comunicato l’elenco degli azzurri convocati, 49 uomini e 40 donne. Una lista in aggiornamento perché la squadra maschile potrebbe vedere aumentare le proprie unità: al termine del raduno dello sprint (in programma al CPO di Formia la prossima settimana), infatti, verrà ufficializzato il nome del settimo convocato per la staffetta.

Al gruppo sono aggregati anche tre atleti juniores, l’ottocentista Simone Barontini, e i quattrocentisti Elisabetta Vandi ed Edoardo Scotti. La stella, però, è Filippo Tortu, campione europeo juniores e primo italiano di sempre a scendere sotto i 10″ nei 100m e grande speranza per la rassegna continentale. Oltre a lui ci saranno anche Gianmarco Tamberi, la quattrocentista Libania Grenot e la marciatrice Antonella Palmisano, oltre all’inossidabile Fabrizio Donato, bronzo a Londra 2012. Anche Elena Vallortigara, bronzo iridato juniores nel 2010, è tra i convocati di una squadra che è la seconda di sempre per numero di iscritti (95 a Monaco 2002).

L’elenco dei convocati dell’Italia agli Europei di atletica

UOMINI/Men (49)

100m – 200 m – 4×100

Federico CATTANEO Atl. Riccardi Milano 1946 Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle Andrew HOWE C.S. Aeronautica Militare Lamont Marcel JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova Davide MANENTI C.S. Aeronautica Militare Roberto RIGALI Brixia Atletica 2014 Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 400m – 4×400 Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano Mattia CASARICO G.S. Bernatese Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle Davide RE G.A. Fiamme Gialle Edoardo SCOTTI C.U.S. Parma Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle X X 800m Simone BARONTINI S.E.F. Stamura Ancona 1500m Mohad ABDIKADAR S.A. C.S. Aeronautica Militare 1500m Joao C. M BUSSOTTI N.J. C.S. Esercito 5.000m/10.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 5.000m/10.000m Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle 110hs Paolo DAL MOLIN G.S. Fiamme Oro Padova 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 110hs Lorenzo PERINI C.S. Aeronautica Militare 400hs Jose R. BENCOSME D.L. G.A. Fiamme Gialle 400hs Mario LAMBRUGHI Atl. Riccardi Milano 1946 400hs Lorenzo VERGANI Cus Pro Patria Milano 3000st Ahmed ABDELWAHED G.A. Fiamme Gialle / CUS Camerino 3000st Yohannes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 3000st Osama ZOGHLAMI C.U.S. Palermo Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Militare Alto Gianmarco TAMBERI G.A. Fiamme Gialle Lungo Kevin OJIAKU G.A. Fiamme Gialle Triplo Fabrizio DONATO G.A. Fiamme Gialle Triplo Simone FORTE G.A. Fiamme Gialle Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon S.S. Disco Nazzareno DI MARCO G.S. Fiamme Oro Padova Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Disco Hannes KIRCHLER C.S. Carabinieri Sez. Atletica Martello Simone FALLONI C.S. Aeronautica Militare Martello Marco LINGUA Marco Lingua 4ever Giavellotto Roberto BERTOLINI G.S. Fiamme Oro Padova Maratona Eyob GHEBREHIWET F. G.S. Fiamme Oro Padova / Venice Marathon Club Maratona Stefano LA ROSA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto Marcia 20km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Giorgio RUBINO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova Marcia 50km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle / I Guerrieri del Pavone Marcia 50km Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare / Atl. Recanati Marcia 50km Marco DE LUCA G.A. Fiamme Gialle Decathlon Simone CAIROLI Atl. Lecco-Colombo Costruz. DONNE/Women (40)

100m – 200m – 4×100

Audrey ALLOH G.S. Fiamme Azzurre Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Johanelis HERRERA ABREU Atl. Brescia 1950 Ispa Group Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atletica Jessica PAOLETTA C.S. Esercito Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 400m – 4×400 Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito Libania GRENOT G.A. Fiamme Gialle Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito Maria Enrica SPACCA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Giancarla TREVISAN Bracco Atletica Elisabetta VANDI Atl. Avis Macerata 800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre 800m Yusneysi SANTIUSTI C. Assindustria Sport Padova 100hs Luminosa BOGLIOLO C.U.S. Genova 100hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica / CUS Parma 400hs Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova 400hs Linda OLIVIERI G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Monza 400hs Yadisleidy PEDROSO C.S. Aeronautica Militare 3000st Francesca BERTONI A.S. La Fratellanza 1874 3000st Isabel MATTUZZI U.S. Quercia Trentingrana 3000st Martina MERLO C.S. Aeronautica Militare Alto Desiree ROSSIT G.S. Fiamme Oro Padova Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Lungo Laura STRATI Atl.Vicentina Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Triplo Dariya DERKACH C.S. Aeronautica Militare Disco Valentina ANIBALLI C.S. Esercito Disco Daisy OSAKUE Sisport Maratona Catherine BERTONE Atletica Sandro Calvesi Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Ssd Srl Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica Maratona Laura GOTTI Runners Capriolese Maratona Fatna MARAOUI C.S. Esercito Marcia 20km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre Marcia 20km Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito / Bracco Atletica Marcia 50km Mariavittoria BECCHETTI C.U.S. Cagliari Marcia 50km Nicole COLOMBI Atl. Brescia 1950 Ispa Group













