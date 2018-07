Atalanta-Sarajevo, Europa League 2018: le probabili formazioni e su che canale vederla in tv

Debutto stagione per l’Atalanta, che inizia la sua avventura in Europa League affrontando il Sarajevo nel secondo turno di qualificazione. I nerazzurri, dopo aver “sfiorato” l’accesso diretto alla fase a gironi (in seguito all’esclusione del Milan, poi riammesso), dovranno ora superare ben tre step prima di poter fare il loro ritorno ai gruppi della seconda competizione continentale.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sarajevo

Non sarà un impegno semplice per la Dea, non tanto per la caratura dell’avversario, comunque modesto, quanto perché è un periodo particolare, con la preparazione cominciata da poco e le gambe appesantite dai carichi di lavoro. I nerazzurri, poi, qualcosa hanno cambiato, perdendo uomini chiave come Spinazzola, Caldara, Cristante e Petagna, sostituito da Zapata al centro dell’attacco.

Proprio l’attaccante ex Sampdoria sarà la nuova punta del 3-4-1-2 di Gasperini. In porta è confermato Berisha, mentre il nuovo terzetto arretrato vede l’inserimento di Palomino, oltre ai confermati Toloi e Masiello. A centrocampo spazio a Freuler accanto a De Roon, con Hateboer e Gosens a presidiare le fasce. A far compagnia a Zapata davanti saranno poi Ilicic e Gomez.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez

Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic

Atalanta-Sarajevo: su che canale vederla in tv

L’Atalanta potrà contare sulla possibilità di giocare in casa il match di andata, in programma giovedì 26 luglio alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa europea dei nerazzurri. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

Il programma

Giovedì 26 luglio

ore 20.30 Atalanta – Sarajevo













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com