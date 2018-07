Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Arco di Trento 2018: date, programma, orari e tv

La Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva è pronta per sbarcare in Italia: appuntamento ad Arco di Trento per venerdì 27 e sabato 28 luglio. Il massimo circuito di questo sport che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà assoluto protagonista nella splendida località dolomitica. Si tornerà in parete con lead e speed.

L’Italia proverà a essere assoluta protagonista con le sue stelle, su tutte Stefano Ghisolfi che ha vinto la tappa di Chamonix due settimane fa e che sta inanellando ottimi risultati nella disciplina più tecnica. Attenzione anche a Leonardo Gontero e Ludovico Fossali nella velocità, senza dimenticarsi delle giovani tra cui Laura Rogora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della tappa della Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva che si disputerà ad Arco di Trento. Al momento non sono previste dirette tv, diretta streaming sul sito internet della Federazione Internazionale.

VENERDI’ 27 LUGLIO:

09.00 Lead – Qualificazioni (maschile e femminile)

SABATO 28 LUGLIO:

09.00 Speed – Qualificazioni (maschile e femminile)

12.00 Lead – Semifinali (maschile e femminile)

18.15 Speed – Tabellone finale (maschile e femminile)

19.45 Lead – Finale (femminile)

20.45 Lead – Finale (maschile)