Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Stefano Ghisolfi in finale a Briançon, non ce la fa Laura Rogora

Torna la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2018, e lo fa di nuovo in Francia, a Briançon, con il solo pianeta del lead impegnato nell’arco di due giorni. Si sono svolte poco fa le semifinali dell’evento nella città alpina. Tra gli uomini, Stefano Ghisolfi, già vincitore pochi giorni fa a Chamonix, si è qualificato per l’atto conclusivo; tra le donne, pur non sfigurando, Laura Rogora non riesce ad arrivare allo sbarramento delle prime otto.

Al maschile, oltre a Ghisolfi, nel turno di semifinale erano presenti Francesco Vettorata e Marcello Bombardi, che hanno chiuso rispettivamente al 19° e al 22° posto. Si sono messi particolarmente in luce lo sloveno Domen Skofic, il tedesco Alexander Megos e il francese Thomas Joannes. Ci sono in finale anche i grandi rivali di Ghisolfi, ossia Jakob Schubert (Austria) e il campione d’Europa Romain Desgranges (Francia). Completano il quadro dei partecipanti Hiroto Shimizu (Giapopne) e Sascha Lehmann (Svizzera).

Sul versante femminile, stante il mancato passaggio in finale di Laura Rogora per soli quattro posti e constatato il fatto che è stata l’unica italiana ad aspirare all’ultimo atto, si verifica una specie di Slovenia-Resto del Mondo: sono quattro le atlete slovene che ritroveremo domani. Si tratta di Janja Garnbret, Vita Lukan, Mia Krampl, Mina Markovic. Le accompagnano Anak Verhoeven (Belgio), Jessica Pilz (Austria), Ashima Shiraishi (USA) e Nolwenn Arc (Francia).

Foto: pagina facebook Stefano Ghisolfi