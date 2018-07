Andrea Dovizioso, GP Olanda 2018: “Il sorpasso a Rossi? Ci è rimasto male, è normale. Ma io ero all’interno”

Andrea Dovizioso vede il bicchiere mezzo pieno dopo il quarto posto ad Assen. Dovi si stava giocando il podio, poi il tentativo di sorpasso su Valentino Rossi è costato a entrambi il podio.:“Lui ci è rimasto male ed è normale” – ha dichiarato il forlivese a Sky Sport MotoGP – “Abbiamo staccato ed eravamo pari. Diciamo che in questo caso chi è all’interno decide la staccata. Lui era all’esterno, ha mollato i freni ma poteva decidere fino a un certo punto. Poi io sono riuscito a rimanere in pista. Diciamo che rispetto agli altri contati questo è stato niente“.

Dovizioso ha poi analizzato la sua giornata: “La gara è stata pazza, difficilissima per tutti ma là dentro non è stata così divertente, tra carenate e sportellate. Non sono contento del tutto per il quarto posto, perché la situazione è diversa dall’anno scorso. Le gomme sono diverse, ci stiamo andando dietro e abbiamo fatto un buono step in questo weekend. Ero nella posizione giusta in gara e questo ha fatto la differenza per stare lì davanti, perché non eravamo i più veloci. Un peccato, ho provato a gestire, ma quarto non è così male. Sono contento perché ci siamo giocati la vittoria ma quando non hai potere negli ultimi giri, quando devi dare tutto, non basta. È l’unico lato negativo di oggi“.

Le difficoltà della Ducati riguardano soprattutto le gomme: “Facciamo ancora fatica su certi aspetti, specie quando calano le gomme. Ma questa è la situazione quest’anno, dobbiamo capire come e in che modo possiamo migliorare. Quando sono stato davanti non avevo più la gomma dietro e quindi mi mancava trazione. Non riusciamo a gestire le gomme al meglio. Siamo là davanti ma non basta, perché a fine gara non riusciamo mai a giocarcela fino in fondo. Poi è vero che Assen è una gara a sé ma questo non basta. Marquez oggi ha fatto la differenza perché in alcuni punti era più veloce. Ha gestito, poi quando ha trovato la situazione giusta è scappato“.

La situazione, però, non mina la calma del pilota. “Da Barcellona a venerdì ho cercato di parlare e ragionare su cosa era meglio fare. Fare il matto e irrigidirsi non serve. Siamo rilassati e così abbiamo vissuto il weekend. Abbiamo lavorato bene“.













