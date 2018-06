Volley, Nations League 2018: oggi Italia-Cina (15 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi venerdì 15 giugno si gioca Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scendono in campo per conquistare una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale deve assolutamente imporsi contro la modesta formazione asiatica per restare in corsa e continuare a sognare l’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale.

I ragazzi del CT Chicco Blengini, reduci dalle sconfitte contro Polonia e Giappone, devono prontamente rialzarsi la testa e questa partita è l’ideale per rimettersi in carreggiata. Non avremo a disposizione Zaytsev, Juantorena, Colaci e Giannelli ma cercheremo ugualmente di fare la differenza spinti da Gabriele Nelli e Filippo Lanza, senza però sottovalutare un avversario comunque volitivo e con delle buone doti offensive.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

09.00 Italia vs Cina













(foto FIVB)