Rugby, Test Match Giappone-Italia: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo

Dopo il test match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, ed il primo della serie contro il Giappone, perso 34-17, è ora di fare sul serio per l’Italia del rugby, che domani, sabato 16 giugno, sarà impegnata nel secondo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno.

Teatro della seconda sfida tra le due nazionali sarà Kobe, con calcio d’inizio alle ore 7.00 italiane. La selezione nipponica ci precede nel ranking mondiale: il Giappone è 11° con 76.02 mentre l’Italia è 14ma con 70.73. La differenza sarà accentuata ancora di più dal fattore campo favorevole ai nostri avversari.

In caso di vittoria dunque l’Italia guadagnerebbe qualche ulteriore decimo di punto in graduatoria. Discovery ha annunciato l’acquisizione dei diritti della sfida: il match di domani verrà trasmesso in diretta tv su DMAX ed in streaming su it.eurosport.com. OA Sport però vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma completo della sfida con l’indicazione dell’ora italiana della sfida.

Sabato 16 giugno ore 7.00

Giappone – Italia (a Kobe)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su it.eurosport.com

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it