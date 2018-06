Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia travolge la Croazia, azzurri in semifinale

L’Italia ha travolto la Croazia con un netto 3-0 (25-18; 25-18; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri confermano il loro status di grande favorita della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e ora affronteranno la vincente di Turchia-Egitto, un avversario comunque sulla carta molto abbordabile verso l’atto conclusivo che assegnerà il titolo.

I ragazzi di Gianluca Graziosi hanno dominato il primo set fin dall’inizio, nel secondo invece hanno piazzato il break vincente trovando un parziale di 4-0 dal 18-16, nel terzo parziale invece lotta aperta ma dal 22-22 gli azzurri sono riusciti a fare la differenza. Top scorer Sebastiano Milan con 12 punti, 8 punti per gli altri attaccanti Oreste Cavuto e Roberto Pinali, Sbertoli in cabina di regia, Balso il libero, Polo e Russo al centro.

ITALIA-CROAZIA 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Italia: Cavuto 8, Polo 3, Sbertoli 2, Raffaelli 7, Russo 9, Milan 12, Libero: Balaso, Pierotti 1, Diamantini, Tiozzo. Ne: Pinali, Spirito. All. Gianluca Graziosi.

Croazia: Mihalij 3, Zhukouski 2, Sestan 2, Dukic 6, Andric 12, Galic 6, Libero: Pervan, Sedlacek 7. Ne: Dirlic, Visic, Peterlin, Peric. All. Ivan Rancic.

Durata: 23′, 27′, 28′

Impianto: Terraco Arena Plaza

Italia: 11 a, 14 bs, 4 mv, 21 et.

Croazia: 3 a, 21 bs, 5 mv, 30 et.













(foto Federvolley)