Volley femminile, Nations League 2018: oggi Italia-Belgio (13 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi mercoledì 13 giugno si gioca Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) per affrontare le aggressive Yellow Tigers, una formazione molto ostica e che cercherà di metterci in difficoltà.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, spinta da 7000 spettatori, ma non dovrà sottovalutare le avversarie. Servono i punti di Paola Egonu, la regia di Ofelia Malinov, la solidità di Lucia Bosetti, i muri di Cristina Chirichella per uscire vittoriosi e rimanere in corsa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in differita tv su RaiSport e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO:

20.00 Italia vs Belgio

ITALIA-BELGIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Belgio sarà trasmessa in differita tv su RaiSport a partire dalle ore 20.40.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













(foto FIVB)