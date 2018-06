Vincenzo Nibali: “Al Tour de France per il podio, lavoro sulla qualità. Amo le grandi sfide”

Vincenzo Nibali incomincia il periodo di preparazione al Tour de France che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Il vincitore della Grande Boucle 2014 va a caccia di uno storico bis e, dopo un Giro del Delfinato sottotono, si allenerà per una decina di giorni al Passo San Pellegrino. Oggi si è svolto un incontro di presentazione a Pozza di Fassa dove anche lo Squalo è intervenuto rilasciando delle dichiarazioni.

Lo Squalo sembra molto sereno: “Abbiamo cercato di rifare quello che abbiamo fatto in passato. Il Delfinato non è stato super, è vero, ma non sono preoccupato“. Le ambizioni del messinese in vista del Tour de France sono intatte: “Sono molto sereno. L’obiettivo è quello di arrivare almeno al podio. Non è facile ma a me piacciono le grandi sfide. L’anno scorso ho affrontato due grandi corse a tappe e ottenuto due podi importanti. Sento di poter dire e dare ancora qualcosa di importante“.

Il 33enne si sofferma anche sul lavoro che sta svolgendo in altura: “Stiamo lavorando sulla qualità, io spero di arrivare in una buona condizione al via di Norimoutier“. La cronosquadre potrebbe essere un tallone d’Achille: “Un po’ mi preoccupa ma so che andremo meglio che al Delfinato. Il distacco accettabile sarebbe nell’ordine di un minuto, se si va oltre non è una buona cosa. Il Tour è una corsa speciale dalla prima all’ultima tappa. Sappiamo tutti che c’è la tappa del pavé e che tutte le prime tappe sono molto insidiose. E la tappa di 65 chilometri è un’incognita per tutti“.

E poi anche qualche parola su Chris Froome: “Non so come Froome reagirà al Tour. Sicuramente al Giro d’Italia è partito piano e ha finito in crescendo. Il numero sul Colle delle Finestre lo ha nelle corde. Certo che ha avuto fortuna a non trovare vento in faccia per 80 chilometri in montagna“.

Dichiarazioni riprese da tuttobiciweb.it













(foto Comunicato RCS)