VIDEO Vincenzo Nibali si scatena in discesa! Va più veloce di una moto! Gli allenamenti sulle Dolomiti verso il Tour de France

Vincenzo Nibali si sta allenando duramente in vista del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sogna una nuova magica impresa alla Grande Boucle dopo quella confezionata nel 2014 e sta intensificando il lavoro. Il siciliano si sta impegnando sulle Dolomiti dove è in programma uno stage in altura per affinare la forma fisica e presentarsi sulle strade francesi al top, passando prima dai Campionati Italiani (30 giugno a Darfo Boario Terme).

Paolo Slongo ha postato un VIDEO su Twitter in cui mostra quanto il 33enne vada forte in discesa e quanto sia difficile stargli dietro in scooter. Il capitano della Bahrain Merida si sta scatenando, non vuole lasciare nulla al caso e sogna in grande. Di seguito le immagini di Vincenzo Nibali durante gli allenamenti sulle Dolomiti.

In salita non mi stacca … @vincenzonibali ma in discesa… che fatica a seguirlo… @Bahrain_Merida pic.twitter.com/p1DIhJ5zxb — PaoloSlongo (@SlongoPaolo) June 19, 2018













(foto Valerio Origo)