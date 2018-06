Il Portogallo non va oltre l’1-1 contro l’Iran ed in virtù di un gol in meno messo a segno rispetto alla Spagna, deve dire addio al primato nel Girone B, che sembrava saldo fino a pochi minuti dal termine.

