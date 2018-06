Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: TRIONFO ITALIA nell’RS:X! Camboni oro, Evangelisti bronzo! Flavia Tartaglini è terza!

Grandissima Italia nella classe RS:X di vela ai Giochi del Mediterraneo 2018: a Tarragona gli azzurri festeggiano nel complesso tre medaglie.

Già al comando dopo 10 regate, Mattia Camboni ha gestito al meglio la medal race conclusiva, chiudendo al secondo posto alle spalle del connazionale Matteo Evangelisti. Il 22enne nativo di Civitavecchia ha così conquistato l’oro con 20 punti complessivi, precedendo di quattro lunghezze il fenomeno francese Louis Giard, una presenza fissa sul podio in Coppa del Mondo ed oggi terzo all’arrivo.

L’apoteosi azzurra è stata completata dal bronzo conseguito da Evangelisti (31), straordinario nel precedere il fuoriclasse greco Vyron Kokkalanis, veterano che da anni fa parte del gotha di questa specialità.

Camboni, già bronzo agli Europei 2017, ha disputato una competizione di altissimo livello, non scendendo mai oltre la quarta posizione nelle undici regate disputate. Un talento che a 22 anni dovrà ora compiere il definitivo salto di qualità anche in chiave Tokyo 2020: se la classe non manca, andrà certamente migliorata la costanza di rendimento a questi livelli.

Per quanto riguarda la competizione femminile, la spagnola Blanca Maria Manchon Dominguez, già leader della classifica, ha messo il sigillo finale al trionfo imponendosi anche nella medal race. Settima all’arrivo, Flavia Tartaglini ha perso una posizione nei confronti dell’iberica Marina Alabau Neira, conservando comunque un prezioso bronzo davanti alla francese Lucie Belbeoch. Quinta una bravissima Veronica Fanciulla, una giovane in continua ascesa.