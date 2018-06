Usain Bolt debutta da calciatore. Il suo Strømsgodset è stato sconfitto per 1-0

Usain Bolt ha fatto il suo debutto da calciatore. La leggenda dell’atletica ha disputato 20 minuti con la squadra norvegese dello Strømsgodset, perdendo per 1-0 contro la rappresentativa Under 19 della Norvegia. Il giamaicano è entrato in campo al 71′, quando i suoi compagni erano già in svantaggio, provando a guidare la rimonta ma senza successo. Bolt ha indossato curiosamente la maglia numero 9.58, in onore del record del mondo da lui stabilito ai Mondiali di Berlino del 2009.

Il calcio è sempre stato la grande passione di Usain. Il suo sogno è giocare con il Manchester United, di cui è grande tifoso, ma in passato è stato in prova con il Borussia Dortmund. Tra pochi giorni, in ogni caso, potrà scendere in campo all’Old Trafford, per una partita di beneficenza organizzata dall’Unicef.













Foto: Shahjehan / Shutterstock.com