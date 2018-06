Uruguay-Portogallo, le probabili formazioni: ottavi di finale Mondiali 2018. Cavani-Suarez contro Cristiano Ronaldo, possibili fuochi d’artificio in attacco

Sarà, alle ore 20 di domani sera, la seconda sfida del giorno relativa agli ottavi di finale dei Mondiali 2018: parliamo di Uruguay-Portogallo, lo scontro tra i primi Campioni del Mondo della storia e gli attuali Campioni d’Europa. L’Uruguay è arrivato agli ottavi vincendo tutte le tre partite del gruppo A, mentre il Portogallo ha vinto contro la Tunisia e pareggiato contro Spagna (3-3) e Iran (1-1).

L’Uruguay arriva alla fase a eliminazione diretta forte di una squadra in grado di essere molto cinica. La sua probabile formazione dovrebbe cambiare rispetto all’incontro con la Russia, dal momento che Gimenez è sulla via del rientro. Non cambia invece il nuovo schema utilizzato da Tabarez, un 3-5-2 che prevede Laxalt e Torreira nel ruolo di coordinatori del gioco. La coppia d’attacco, ovviamente, è quella più pericolosa possibile, composta da Cavani e Suarez. C’è apprensione per Rodrigo Betancur, che ha un’ammonizione a proprio carico.

Il Portogallo dovrebbe replicare con un 4-4-2 classico. Guedes dovrebbe rimpiazzare Andre Silva, impressionante non in positivo quando in campo. L’alternativa potrebbe essere Joao Moutinho. Per il resto, la formazione dovrebbe risultare quella usuale, anche se particolarmente condizionata dai cartellini: sono in sei ad essere a rischio diffida, tra cui Cristiano Ronaldo. Sarà lui, peraltro, a cercare di trascinare i lusitani in una parte di tabellone che di semplice non ha niente, con Francia o Argentina che aspettano nei quarti e il Brasile che troneggia un po’ più in basso, laddove c’è l’obiettivo semifinale. Da non sottovalutare, però, il redivivo Quaresma.

Se le formazioni di Sochi sono incerte, è certo l’arbitro, il signor César Arturo Ramos, messicano, già conosciuto per aver diretto a Rio 2016 e nella finale del Mondiale per club 2017. Lo assistono i connazionali Marvin Torrentera e Miguel Hernandez; gli Stati Uniti offrono alla causa quarto (Jair Marrufo) e quinto (Corey Rockwell) uomo.

PROBABILI FORMAZIONI

Uruguay: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. CT: Tabarez.

Portogallo: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. CT: Santos

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com