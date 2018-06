Uruguay-Portogallo 2-1, Mondiali 2018: stellare doppietta di Cavani, la Celeste vola ai quarti. Cristiano Ronaldo e compagni eliminati

L’Uruguay ha sconfitto il Portogallo per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La Celeste si è imposta sui Campioni d’Europa e si è così guadagnata la sfida pirotecnica con la Francia che nel pomeriggio aveva surclassato l’Argentina. A decidere la partita è stato uno stellare Edinson Cavani, autore di una sublime doppietta che ha spedito i sudamericani tra le otto grandi del Pianeta con pieno merito. Oggi i ragazzi di Tabarez hanno giocato meglio, sono risultati più incisivi e aggressivi, meglio disposti in campo contro i lusitani a cui è mancato totalmente Cristiano Ronaldo: il fenomeno si è eclissato e ha disputato una partita un po’ troppo sottotono rispetto alle attese.

L’Uruguay passa in vantaggio al 7′: Suarez e Cavani dialogano, il Matador cambia gioco per il Pistolero che confeziona un bellissimo cross per il compagno, abile a insaccare di testa sul secondo palo beffando Rui Patricio. Il Portogallo cerca una pronta reazione spingendo sulle fasce ma la gabbia predisposta su CR7 limita il gioco della compagine europea. A inizio della ripresa, però, i Campioni d’Europa spingono con insistenza e trova un meritato pareggio al 55′: cross dalla sinistra di Guerreiro su schema di calcio d’angolo Pepe svetta e insacca. La gioia del pareggio dura appena 7 minuti, il tempo per permettere a Cavani di confezionare un nuovo capolavoro, un piattone di destro a giro su azione lanciata da Bentancur. Negli ultimi trenta minuti i portoghesi non riescono più a fare gioco, la Celeste si difende benissimo e passa il turno. Si teme però per l’infortunio di Cavani: si parla di un problema al gemello…













